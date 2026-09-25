ABD Adana Konsolosu Mehler, Yüreğir Belediyesi\'ni ziyaret etti

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler ve beraberindeki heyeti ağırladı.

ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler ve beraberindeki heyet, Yüreğir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Vekili Tarık Özünal ile Konsolos Eric R. Mehler arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Özünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehler ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.