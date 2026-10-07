ABD askerlerine Okinawa'da gözaltı sonrası bir aylık gece sokağa çıkma yasağı getirilecek - Son Dakika
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ABD askerlerine Okinawa'da gözaltı sonrası bir aylık gece sokağa çıkma yasağı getirilecek

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Okinawa'da ABD askerlerine bir deniz piyadesinin cinayet şüphesiyle gözaltına alınması sonrası bir aylık gece sokağa çıkma yasağı getirilecek. Watson, yasağın cuma gününden itibaren gece yarısı ile 05.00 arasında uygulanacağını, 48 saat üs dışı çıkış yasağı olduğunu açıkladı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine, bir ABD deniz piyadesinin Japon kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı getirileceği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'nin Japonya'daki Kuvvetleri Okinawa Bölge Koordinatörü Korgeneral Benjamin Watson, yaptığı açıklamada, Okinawa'daki ABD askerlerinin cuma gününden itibaren bir ay boyunca gece yarısı ile 05.00 arasında sokağa çıkamayacağını belirtti.

Watson, ayrıca tüm ABD askeri personelinin bugün öğle saatlerinden itibaren 48 saatlik operasyonel ara uygulayacağını açıkladı.

Bu süre boyunca askerlerin üs dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Watson, üs içinde ve dışında alkol tüketiminin de tamamen yasaklanacağını söyledi.

Okinawa eyaletinde, 3 Ekim'de, 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard, bir kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Okinawa'da uzun süredir ABD askeri varlığı ve askerlerin karıştığı belirtilen suçlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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