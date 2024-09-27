ABD, Bangladeş'in Yeniden İnşasına Destek Verecek

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bangladeş'in yeniden inşasına yardımcı olmak için Dakka yönetimi ile çalışacaklarını bildirdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Blinken ile bir araya geldi.

Blinken görüşmede, Washington'un Bangladeş'in yeniden inşasına yardımcı olmak için Dakka yönetimi ile çalışacağını ifade ederek, "İyi bir ortak olmak istiyoruz. Bangladeş için işlerin hızlı yürümesini sağlayacağız." dedi.

ABD'nin Bangladeş'teki en büyük yabancı yatırım kaynağı olduğuna işaret eden Blinken, bunun gelecek yıllarda artacağını umduğunu söyledi.

Yunus da görüşmede, yolsuzlukla mücadele ile kanun ve düzenin iyileştirilmesinin hükümetin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek "Önceki rejim döneminde ülke bir yolsuzluk okyanusuna batmıştı. (Yolsuzlukla mücadele) Bu benim en önemli meselem." diye konuştu.

Ülkeden önceki rejimle bağlantılı kişiler tarafından yurt dışına kaçırılan milyarlarca doları geri almak için ABD'den destek isteyen Yunus, "Bu çok büyük miktarda bir para. İnanılmaz." dedi.

Bakan Blinken ise bu konuda ABD hükümetinin desteğini teklif etti.

Görüşmede, geçici hükümet tarafından yapılan reformlar, yolsuzlukla mücadele önlemleri, Bangladeş'in yurt dışına kaçırılan parasının ülkeye geri getirilmesi, işgücü sorunları, ticari ve ekonomik işbirliği ile kanun ve düzen konuları ele alındı.

İkili ayrıca Arakanlı Müslümanlar krizini de görüştü. Yunus, Bangladeş'teki kamplarda büyüyen yüz binlerce Arakanlı Müslüman çocuk için destek istedi.

Blinken da bu konuda yardım etmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Yunus, 24 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya gelmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.