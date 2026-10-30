ABD Başkan Yardımcısı Vance İran'la sonsuz savaşa Trump'ın izin vermeyeceğini söyledi - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Vance İran'la sonsuz savaşa Trump'ın izin vermeyeceğini söyledi

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Fox News'a konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la sonsuz savaş olasılığını reddetti ve Başkan Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını söyledi. Vance, ABD'nin 47 yıldır İran'la uğraştığını, Trump'ın bunun asla sonsuz savaşa dönüşmesine izin vermeyeceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran ile "sonsuz bir savaş" sürdürmesi olasılığını reddederek???????, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirtti.

Fox News'a konuşan Vance, İran ile savaş konusunda Trump'a olan güvenini ifade etti.

Vance, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir." dedi.

Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirten Vance, "ABD, 47 yıldır İran'la uğraşıyor ve size söz veriyorum ki Donald Trump, İran'ın sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Ekim'de Texas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde, konuya ilişkin "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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