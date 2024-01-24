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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesildi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısında Filistin destekçisi göstericiler, 'soykırımı fonlamayı durdurun' sloganlarıyla konuşmayı defalarca kesti. Biden, İsrail'in Gazze şeridinde sivillere karşı soykırımına destek vermekle suçlandı. Göstericiler, konuşmayı protestolarıyla engelledi ve salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Protestocular, İsrail'in Gazze'de binlerce kişiyi öldürdüğünü ve bu durumun kendini savunma bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi. Ayrıca, ABD'nin İsrail'e yaptığı dış yardımların durdurulması gerektiğini belirten büyük bir pankart açıldı.

ABD Başkanı Joe Biden\'ın konuşması Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesildi
24.01.2024 - 02:55,
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ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi.

ABD Başkanı Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine ziyaret ettiği Virginia'nın Manassas bölgesinde bir grup aktivist tarafından, İsrail'in Gazze şeridinde "sivillere karşı soykırımına destek vermekle" suçlandı.

Biden'ın konuşmasını 9-10 kez protestolarıyla bölen Filistin destekçisi göstericiler, "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla ABD Başkanı'nın konuşmasının akışına engel oldu.

Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.

Biden'ın kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de, İsrail'in Gazze'de "29 bin kişiyi öldürdüğünü, bunun "kendini savunma" bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi.

Joe Biden'ın seçim konuşması yaptığı Hylton Gösteri Sanatları Merkezi'nin karşısında toplanan protestocu grup, "Sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar", "Vergileriniz Gazze'de çocukları öldürüyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Soykırımcı Joe, ellerin kanlı" yazan dövizler taşıdı.

Protestocular ayrıca, kırmızı renkli sıvıya batırılan oyuncak bebekler ve elbiseleriyle, plastik şişelerdeki kan renginde sıvıları Biden'ın konuşma yaptığı binanın karşısına bıraktı.

Çoğu kadınlardan oluşan aktivistler uzun süre slogan atarak, Biden'ı dinlemek için gelen araç sahiplerini Filistin bayraklarıyla karşıladı.

Göstericiler ayrıca, açtıkları büyük bir pankartla, ABD'nin İsrail'e yaptığı dış yardımların tamamının durdurulması gereğine dikkati çekerken, aksi takdirde "Demokrat Partiye oy vermeyeceklerini" dile getirdi.

Kaynak: AA
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