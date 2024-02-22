ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, en az 24 Gizli Servis personelini ısırdı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, en az 24 Gizli Servis personelini ısırdı

ABD Başkanı Biden\'ın köpeği Commander, en az 24 Gizli Servis personelini ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelendi. Alman çoban köpeği Commander, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırmıştır. Köpeğin saldırganlık ve ısırma vakalarının tamamı belgelere yansımamış olup, yalnızca Gizli Servis personelini kapsamaktadır. Commander, Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

22.02.2024 12:09
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ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.

Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelendi.

Belgelerde, Commander'ın, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi.

Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.

Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, en az 24 Gizli Servis personelini ısırdı - Son Dakika

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