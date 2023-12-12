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ABD Başkanı Biden, İsrail'e askeri destek sözü verdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail'e askeri destek sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Hanuka Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'e askeri desteğin süreceğini ve artan antisemitizmi kınadığını belirtti. Biden, Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e destek vereceklerini vurgulayarak, İsrail'in güvenliğine ve bağımsız Yahudi devletinin varoluş hakkına bağlılığının sarsılmaz olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, İsrail\'e askeri destek sözü verdi
12.12.2023 - 10:17,
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ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğinin süreceğini söyledi.
The Times of Israel'in haberine göre, Biden, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle ABD'de artan antisemitizmi kınadığını belirtti.
Biden, "Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri destek vermeye devam edeceklerini" vurgulayarak, "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.
Yahudiler ile İsrail'in güvenliğine ve bağımsız Yahudi devletinin varoluş hakkına bağlılığının sarsılmaz olduğunu dile getiren Biden, "İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi güvende olmazdı." dedi.
Biden, "Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist'im' dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, İsrail'e askeri destek sözü verdi - Son Dakika
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