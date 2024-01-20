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ABD Başkanı Biden, İsrail'e Gazze'deki sivillere zarar vermemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail'e Gazze'deki sivillere zarar vermemesi çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirtti. Biden, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması ve iki devletli çözümün önemine de vurgu yaptı.

ABD Başkanı Biden, İsrail\'e Gazze\'deki sivillere zarar vermemesi çağrısı yaptı
20.01.2024 - 00:57,
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getiren Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.

Kaynak: AA
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