ABD Başkanı Biden, Julian Assange'ın yargılama sürecini değerlendiriyor

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ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya'nın " Julian Assange'a yönelik yargılama sürecinin durdurulması" talebini değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Biden, Avustralya'nın, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yönelik ABD'de devam eden yargılama sürecinin durdurulması talebini değerlendirdiklerini belirtti.

Avustralya vatandaşı olan Assange'a yönelik ABD'de uzun süredir devam eden yargılamada ABD tarafı, halen İngiltere'de hapiste bulunan Assange'ın iadesini talep ediyor.

Avustralya hükümeti ise uzun süredir Assange'a yönelik ABD'deki yargılama sürecinin sona erdirilmesi için çağrıda bulunuyor.

175 yıla kadar hapis cezası alabilir

Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın, avukatları ve destekçileri ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

Julian Assange'ın eşi Stella Assange, geçen ay yaptığı açıklamada, mahkemede eşine iade kararı çıkması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını belirtmişti.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak, Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkeme'de görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.