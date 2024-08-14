ABD Başkanı Danışmanı Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Danışmanı Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durdurulması için zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi ve diplomatik çözümün önemine vurgu yaptı.

14.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Lübnan'daki çatışmaların durdurulması için daha fazla kaybedilecek bir zamanın olmadığını ve hiçbir tarafın da geçerli bir mazeretinin bulunmadığını söyledi.

Hochstein, geldiği Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Berri ile görüşmesinden sonra basın toplantısı düzenleyen Hochstein, Beyrut'a son olarak haziran ayında ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yeterince uzadığını söylemiştim. Diplomatik çözüm ulaşılabilir ve ivedi olarak şart. Maalesef aradan geçen süre zarfına rağmen bu durum halen geçerliliğini koruyor. Diplomatik çözümün halen gerçekleşebileceğine inanıyoruz çünkü özellikle Lübnan ve İsrail halkı başta olmak üzere kimsenin İsrail ve Lübnan arasında topyekün bir savaşı istemediğine inanıyoruz."

Berri ile Lübnan, Mavi Hat (İsrail-Lübnan sınırı) ve tüm bölge üzerindeki gerilimin düşürülmesinin gerekliliği üzerinde yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Hochstein, "Başkan Biden da esir takası ve acil ateşkes için büyük bir efor sarf ediyor. Bu yüzden yeniden görüşmelerinin başlatılması için bu hafta beni bölgeye gönderdi." dedi.

ABD'li Kıdemli Danışman, "Lübnan Meclis Başkanı ile Gazze'de bir ateşkesin önünü açacak masadaki anlaşmanın çerçevesi hususunda, her ikimiz de daha fazla kaybedilecek bir zamanın, gecikme ve geçerli bir mazeretin hiçbir taraf için kalmadığına inanıyoruz. Anlaşma aynı zamanda Lübnan'da bir diplomatik çözüme de yardımcı olacaktır." diye konuştu.

"İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında topyekün bir savaştan uzak durulması mümkün müdür" sorusuna Hochstein, "Öyle olacağını umuyor ve inanıyorum." yanıtını verdi.

Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana 5 kez Beyrut ve Tel Aviv'de taraflar arasında arabulucu olarak görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Nebih Berri, Orta Doğu, Joe Biden, beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Danışmanı Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
21:12 Beşiktaş, PSG’den Cher Ndour’u kadrosuna kattı Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattı
21:07 Hastane inşaatında yürekler ağza geldi Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı
20:26 İlk maçından kırmızı kart gören Arda Turan, ’’tehdit’’ sebebiyle PFDK’ye sevk edildi İlk maçından kırmızı kart gören Arda Turan, ''tehdit'' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
19:51 Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 14:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Danışmanı Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement