ABD Başkanı Joe Biden\'a adaylıktan çekilme baskısı devam ediyor

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(ANKARA) - ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin Kasım seçimlerindeki başkan adayı Joe Biden'a yönelik adaylıktan çekilme baskısı devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, Biden'a çekilmesini söyleyen ilk üst düzey Demokrat Partili oldu. Biden, adaylıktan çekilmeyi yeniden gözden geçirmesini gerektirecek tek bir şey olabileceğini, bunun da sağlık durumu olacağını söyledi.

Joe Biden, Cumhuriyetçi aday ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile geçen ay yaptığı münazaradaki zayıf performansından bu yana kendi partisinin adaylıktan çekilme baskısıyla karşı karşıya. Kaliforniya'da ABD Senatosu için aday olan Demokrat Temsilci Adam Schiff Biden'a açıkça yarıştan çekilme çağrısı yaptı. Schiff şimdiye kadar Biden'a çekilme çağrısında bulunan diğer birçok Demokrat'ın aksine, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin başa baş göründüğü riskli bir bölgeden değil. Ayrıca Schiff eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yakın bir isim.

Biden ise Bet News'ten Ed Gordon'a verdiği röportajda adaylıktan çekilme niyeti olmadığını yineledi ve Trump ile münazarasının başarısız olduğunu kabul ettiğini ifade etti. Biden, "Eğer bir sağlık sorunum olduğu ortaya çıksaydı, doktorlar bana gelip böyle sorunun var, şöyle sorunun var deselerdi (tamam). Ama (Trump'la) münazarada ciddi bir hata yaptım," dedi.

Önceki seçim döneminde gelecekte daha genç adayların yarışacağını vaadederek 'geçiş adayı' olduğunu söyleyen Biden, "Başlangıçta aday olduğumda, hatırlayabilirsiniz, geçiş adayı olacağımı söylemiştim. (görevi) başkasına devredebileceğimi düşünmüştüm. Ama işlerin bu kadar bölünmüş hale geleceğini öngörmedim," dedi ve yaşının ona bilgelik getirdiğini söyledi. Biden, "Yapılacak daha çok şey var bundan (başkanlıktan) uzaklaşmak istemiyorum," diye ekledi.

Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin (DNC), bu ayın sonlarında Biden'ın adaylığını kesinleştirmek için oy kullanması beklenirken Biden'ın adaylığına karşı parti üyelerinden gelen önemli tepkilerin ardından DNC'nin toplanmasının Ağustos ayına alındığı konuşuluyor.