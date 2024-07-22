ABD Başkanı Joe Biden Başkanlık Seçimlerinden Çekildi

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KONUM: Beijing, Çin

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka

ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada başkanlık seçimlerinden çekildiğini duyurdu.

Biden bu kararı, geçtiğimiz ayın sonunda başkan adayları arasında canlı yayında düzenlenen tartışma programında çok kötü performans sergilemesinin üzerine giderek daha fazla Demokrat'ın seçimlere uygunluğuyla alakalı endişeler dile getirmesinin ardından aldı.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka:

ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada başkanlık seçimlerinden çekildiğini duyurdu.

Biden bu kararı, geçtiğimiz ayın sonunda başkan adayları arasında canlı yayında düzenlenen tartışmada çok kötü performans sergilemesinin üzerine giderek daha fazla Demokrat'ın seçimlere uygunluğuyla alakalı endişeler dile getirmesinin ardından aldı.

Biden açıklamasında, "Niyetim tekrar seçilmekti ancak adaylıktan çekilip kalan Başkanlık süremde sadece görevlerimi tam anlamıyla yerine getirmeye odaklanmanın partim ve ülkem için en doğrusu olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Biden, kararı hakkında daha detaylı bir açıklama yapmak üzere hafta içinde halkın karşısına çıkacağını da belirtti.

Biden bir başka paylaşımda, bu yılki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)