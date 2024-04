ABD Başkanı Joe Biden, İran\'ın misilleme yapacağı iddialarına yanıt verdi

Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasının ardından İran'ın misilleme yapacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, her an saldırı olabileceğini belirterek, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki basın toplantısında; İsrail ve İran arasındaki gerginlikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluk binasını vurmasının ardından İran'ın misillemede bulunacağı iddiaları konusunda gazetecilerin soruları üzerine Biden, "Yapma" diyerek "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık, İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbeli, toplam 7 kişi ölmüştü.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının ardından İsrail'in cezalandırılacağı yönünde açıklama yapmıştı.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği yaşan gerginliğin ardından dün bir güvenlik uyarısı yayınlayarak; çalışanlarını ve onların aile üyelerini, ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.