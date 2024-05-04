ABD Başkanı Joe Biden, Japonya\'yı \'yabancı düşmanı\' olarak tanımladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya'yı "yabancı düşmanı" olarak tanımlamasına, Tokyo hükümeti tepki gösterdi.

Biden'ın, hafta içinde katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde, ülkesinin önemli müttefiki Japonya hakkındaki sözleri gündem oldu.

Resmi Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya hükümeti, ABD Başkanı'nın sözlerinin "hayal kırıklığı" oluşturduğunu bildirdi.

Tanımlamayı "talihsiz" olarak nitelendiren Tokyo hükümeti, Biden'ın ifadelerinin, "Japonya'nın politikasının doğru anlaşılmasına dayanmadığını" Washington'a iletti.

Biden, hafta içindeki bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde, ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan hakkında açıklamalar yapmıştı.

Akabinde Beyaz Saray'ın yayımladığı tam konuşma metniyle kamuoyuna yansıyan bu değerlendirmeler, uluslararası medyada geniş yer buldu ve tartışmalara yol açtı.

Metne göre Biden, konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü yorum yapmaya gerek görmedi

Öte yandan, konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söylemişti.

"Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." diyen Sözcü Jean-Pierre, ABD-Japonya ilişkisinin önemli, derin ve kalıcı bir ittifak olduğunu vurgulamıştı.

Biden, 10 Nisan'da Beyaz Saray'da devlet töreniyle karşılayıp en üst düzeyde ağırladığı Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmelerinde, Hint-Pasifik bölgesinde ortak hareket ve "Çin'e karşı birlik" mesajı vermişti.