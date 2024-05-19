ABD Başkanı Joe Biden, barışçıl protestoları destekledi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, barışçıl protestoları destekledi

ABD Başkanı Joe Biden, barışçıl protestoları destekledi

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia'da Morehouse College mezuniyet töreninde, barışçıl, şiddet içermeyen protestoları desteklediğini açıkladı. Biden, Gazze'deki durumu da ele alarak, Filistin destekçisi gösterilere destek verdi ve Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Tören sırasında Filistin destekçileri Biden'ın konuşmasını protesto etti.

19.05.2024 20:27
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ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletinde Morehouse College isimli üniversitenin mezuniyet töreninde, barışçıl, şiddet içermeyen protestoları desteklediğine dair açıklamalarda bulundu.

Atlanta'da, tamamı siyahi öğrencilerden oluşan tarihi eğitim kurumu Morehouse College'ın mezuniyet töreninde onur konuğu olarak konuşan Biden, Gazze'de yaşananlarla ilgili konulara değindi.

Gazze'de yaşananların "yürek burktuğunu" belirten Biden, ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi gösterilere atıfta bulunarak, "Barışçıl, şiddet içermeyen protestoları destekliyorum. Sesleriniz duyulmalı ve size söz veriyorum, sizi duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı, Hamas'ın elindeki esirlerin de serbest bırakılması gerektiğine değindiği konuşmasında, "Masum Filistinliler bunun ortasında kalıyor. Gazze'de bir insani kriz var. Bu yüzden acil ateşkes çağrısında bulundum." ifadelerine yer verdi.

Biden'ın, Gazze'nin geleceği ve iki devletli çözümle ilgili çalışmalara değindiği konuşması devam ederken, mezuniyet töreninin yapıldığı alanın dışında bir grup Filistin destekçisi, ABD Başkanı'nın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto etti.

Canlı yayınlanan mezuniyet töreninde bazı öğrencilerin cüppeleri üzerine Filistin'deki direnişin sembolü olarak kefiye taktıkları görüldü.

ABD medyasında, bazı Morehosue College yöneticilerinin ve mezunlarının, İsrail'e verdiği destekten dolayı Biden'ın mezuniyet törenine davet edilmesini kınayan yazışmalarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin en eski siyahi üniversitelerinden biri olan Morehouse College, aynı zamanda ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in de mezun olduğu okul olarak da ayrımcılık ve soykırım konularındaki hassas duruşuyla biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, barışçıl protestoları destekledi - Son Dakika

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