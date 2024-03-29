ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu olan gazeteci Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması için uyarıda bulundu - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu olan gazeteci Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması için uyarıda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç'in tutukluluğunun yıl dönümünde Moskova'ya gözdağı verdi. Biden, Gerşkoviç'in hapisten çıkması ve ABD'ye dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Gerşkoviç'in haksız bir şekilde hapse atıldığını ve Rusya'nın bu konuyu siyasi bir koz olarak kullandığını savundu.

29.03.2024 21:57  Güncelleme: 21:58
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç'in tutukluluğunun yıl dönümünde Moskova'ya gözdağı verdi.

Biden, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Gerşkoviç'in "casusluk suçlamasıyla" Rusya'daki tutukluluğunun 1. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Moskova yönetimine yüklenen Biden, Rusya'nın Amerikalıları "pazarlık unsuru" olarak kullanmak istediğini savundu.

"ABD Rusya'ya bunun maliyetini çıkaracaktır." ifadesini kullanan Biden, Gerşkoviç'in hapisten çıkması ve ABD'ye dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Gerşkoviç'in Rusya tarafından haksız bir şekilde hapse atıldığını ve Moskova'nın bu konuyu siyasi bir koz olarak kullanmaya çalıştığını savundu.

Rusya, ABD'li gazeteciyi casuslukla suçluyor

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu olan gazeteci Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması için uyarıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu olan gazeteci Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması için uyarıda bulundu - Son Dakika
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