ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Barış Zirvesi\'ne katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan katılacak.

04.06.2024 10:14
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nde bulunmayacağını duyurdu.

Zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağını belirten Jean-Pierre, "Daha önce düzenlenen tüm barış zirvelerine katıldık. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin önerilerini de destekliyoruz." dedi.

Jean-Pierre, "Ukrayna, Biden başkanlığındaki ABD'den güçlü dostluk ve destek görmeye devam edecek." diye konuştu.

Biden'ın İsviçre'ye gitmek yerine neden California'da olacağının sorulması üzerine Jean-Pierre, "Hiç kimse Ukrayna için Biden'dan daha güçlü destek vermemiştir." karşılığını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, liderlere barış zirvesine katılma çağrısı yapmış, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika

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