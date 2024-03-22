ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, askeri varlığın değerlendirilmesi için görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında 15 Nisan'da Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede, ABD'nin Irak'taki askeri varlığı ve muhtemel geri çekilme sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın 15 Nisan Pazartesi günü Irak Başbakanı Sudani'yi konuk edeceği bildirildi.
Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyonun misyonunun geldiği son noktanın ele alınacağı belirtildi. Görüşmede ayrıca, ABD'nin Irak'taki askeri varlığını da kapsayan Stratejik Çerçeve Anlaşması ile ilgili güncel başlıkların değerlendirileceği kaydedildi.
Bu kapsamda Biden ile Sudani arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak ABD'nin Irak'taki askeri varlığının geleceği ve olası geri çekilme senaryolarının ele alınması bekleniyor.
Irak yönetiminden bazı isimler Amerikan askerlerinin hızlıca ülkeden ayrılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmış, Biden yönetimi ise sürecin daha geniş şekilde ele alınması gerektiğini ifade etmişti.
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