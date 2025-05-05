ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" şeklinde tanımlarken, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

05.05.2025 18:53
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" şeklinde tanımlarken, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

Trump, "Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi." yorumunu yaparak, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.

Rusya-Ukrayna savaşına atıf yapan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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