ABD, Batı Şeria'da İsraillilere yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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ABD, Batı Şeria'da İsraillilere yaptırım kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet ve istikrarsızlığa neden oldukları gerekçesiyle 3 İsrailli kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı aldığını duyurdu. ABD'nin, Batı Şeria'da İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenlik umutlarını baltalayan eylemlere karşı çıktığı belirtildi. Şiddet eylemleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 İsrailli birey ile 5 kuruluşa yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu kuruluşlardan birinin şiddet içeren aşırılıkçı eylemlere karışan Lehava adlı bir örgüt olduğu bilgisi paylaşıldı.

11.07.2024 19:15
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet ve istikrarsızlığa neden oldukları gerekçesiyle 3 İsrailli kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Dışişleri sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Batı Şeria'da İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenlik umutlarını baltalayan eylemlere karşı çıktığı belirtildi.

Şiddet eylemleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 İsrailli birey ile 5 kuruluşa yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu kuruluşlardan birinin şiddet içeren aşırılıkçı eylemlere karışan Lehava adlı bir örgüt olduğu bilgisi paylaşıldı.

Lehava örgütü üyelerinin Filistinlilere karşı yerinden etmeye yönelik sıklıkla şiddet eylemleri gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, buna ek olarak Filistinlilerin tarım ve otlak alanlarını tahrip etme, su kaynaklarına erişimi kısıtlama ve evlerine saldırılarda bulunma gibi eylemler yapmakta kullanılan 4 yasa dışı noktanın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

"ABD, Batı Şeria'daki İsrail'in güvenliğini baltalayan aşırı şiddet ve istikrarsızlıktan derin kaygı duymaya devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail hükümetinden ilgili bireyleri ve kurumları sorumlu tutması için şiddetle acil adımlar atması çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Batı Şeria'da İsraillilere yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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