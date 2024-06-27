ABD, Bolivya'daki askeri kalkışma için sükunet ve itidal çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD, Bolivya'daki askeri kalkışma için sükunet ve itidal çağrısında bulundu

ABD, Bolivya\'daki askeri kalkışma için sükunet ve itidal çağrısında bulundu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Bolivya'daki durumu yakından takip ettiği ve sükunet ve itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede yaşanan askeri hareketliliği kınayarak ordudan demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

27.06.2024 00:49
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NEW ABD, Bolivya'daki "askeri kalkışma" için sükunet ve itidal çağrısında bulundu.

AA'ya açıklama yapan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Bolivya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

İsmini vermek istemeyen yetkili, "ABD, Bolivya'daki durumu yakından izliyor ve sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Bolivya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Bolivya'daki askeri kalkışma için sükunet ve itidal çağrısında bulundu - Son Dakika

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