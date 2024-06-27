NEW ABD, Bolivya'daki "askeri kalkışma" için sükunet ve itidal çağrısında bulundu.
AA'ya açıklama yapan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Bolivya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.
İsmini vermek istemeyen yetkili, "ABD, Bolivya'daki durumu yakından izliyor ve sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
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