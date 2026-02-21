ABD Büyükelçisi'nden Yahudi Sünnetçi Davasına Tepki

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika'da Yahudi sünnetçiler hakkında açılan davanın düşürülmesi konusundaki talebini yineleyerek söz konusu eylemin, Yahudi karşıtlığı olarak algılanacağını savundu.

ABD Büyükelçisi White, The Brussels Times'a verdiği röportajda Anvers'te 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında başlatılan soruşturmadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Bunu "Lanet olası davayı düşürün" sözleriyle ifade eden White, davanın zamanlamasını sorgulayarak bunun, Yahudi karşıtlığı olarak algılanacağını belirtti.

White, dava ile "yargının zamanının boşa harcandığını" dile getirerek Belçikalı yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'yi eleştiren White, "Sağlık Bakanı'nın bana hiçbir şey yapmayacağını söylemesi bir sorun. Hiçbir şey yapmamak antisemitizm olarak algılanacak." değerlendirmesini yaptı.

White, bakanlardan doğrudan yargıya müdahale etmelerini istemediğini ancak davanın fiilen sonuçsuz kalmasına yol açabilecek düzenleyici değişiklikler de dahil olmak üzere siyasi eylem çağrısında bulundu.

"Dünya izliyor." diyen White, "Belçika'nın bir karar vermesi gerekeceğini" söyledi."

White, bir büyükelçinin iç hukuka müdahale edip etmemesi gerektiği konusundaki soruları, "Tüm dünya ABD'nin işlerine 7/24 karışıyor." diyerek yanıtladı.

White ayrıca, daha önce Donald Trump yönetiminin sınır dışı etme taktiklerini Nazi Almanyasındaki Adolf Hitler'in önlemlerine benzeten Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau'ya da sert tepki gösterdi.

White daha önce ABD'ye girişinin yasaklanabileceğini ima ettiği Rousseau'yu "ilginç bir adam" olarak nitelendirdi ve ardından şunları ekledi:

"Belçika gibi güzel bir ülkenin parti başkanının böyle bir karşılaştırma yapmasına anlam veremiyorum. Başkan Trump 8 milyon Yahudi'yi öldürmedi."

White, tartışmanın ve Trump yönetiminin genel tonunun Amerika'nın Avrupa'daki konumuna zarar verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

"Burada 'Trumpvari' davranışlara müsamaha göstermiyoruz"

Öte yandan Rousseau da de Morgen'a verdiği röportajda "Amerika'yı düşman olarak görmüyorum, ancak liderleri düşmanca davranıyor. Aynı şey Rusya ve Çin için de geçerli. Kendimize bakabileceğimizden emin olmalıyız. Amerikan büyükelçisinin patlaması bunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Büyükelçi White'ın "özür dilememesi halinde ABD'ye girişini yasaklamakla tehdit ettiğinin" anımsatılması üzerine Rousseau "Zaten Amerika'ya gitmeyi planlamıyordum, ama mesele bu değil. Mesele şu ki, Trump yönetimi için ifade özgürlüğünün sadece onların duymak istediklerini söylerseniz geçerli olması çok çarpıcı. Bu, aşırı sağın sıklıkla muzdarip olduğu bir olgu." tespitini yaptı.

Rousseau, Trump ile Hitler arasında kurduğu benzerlikle ilgili, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamaları ile 1930'lardaki Nazi rejiminin vahşetleri arasında bir karşılaştırma yaptığını dile getirerek "Büyükelçi bundan hoşlanmayabilir, ancak bu benim bu konudaki endişelerimi dile getirmeye devam etmemi engellemez." diye konuştu.

"Amerika'nın bize öğreteceği hiçbir ders yok." diyen Rousseau, "Büyükelçinin yasal sürecimize müdahale etmeye hakkı yok. Belçika anayasal bir devlettir. Burada 'Trumpvari' davranışlara müsamaha göstermiyoruz." ifadelerini kullandı."

"Yahudi sünnetçi" gerginliği"

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından yapılan tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Antwerp'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, Belçika'daki antisemitizm tartışmalarına değinerek Antwerp'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını aktarmıştı.

Diğer yandan Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau da ABD büyükelçisinin Belçika'nın iç hukuk süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydetmişti. Ayrıca Rousseau'nun sosyal medyada yayımlanan bir videosunda ABD'nin dış politikasını eleştirirken ABD Başkanı Donald Trump'ı Adolf Hitler'e benzettiği yönünde ifadeler kullandığı görülmüştü.