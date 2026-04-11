ABD Büyükelçisi Barrack'ın Selçuk Ziyareti ve Hobi Bahçeleri ile MASAK Tartışmaları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından öğle yemeği için Gökçealan Köyü yakınlarındaki Mayadan Restoranı'na giden Barrack, önceden haber verilmediği için personel yemeği olan mercimek çorbası, biber dolması, salata ve yoğurttan ikram edildi. Şefin erken gelmesiyle restoran menüsünden incik ve yaprak antrikot da sunulan Barrack, personel menüsünden etkilenerek bir gün sonrasına rezervasyon yaptırdı.

Hobi bahçeleri, COVID-19 pandemisi sonrası yaygınlaşsa da, tarım arazilerinde villaların inşası tartışmalara yol açtı. Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki Oyaca Akarsu Mahallesinde, AKP eski Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın yönetim kurulunda olduğu bir kooperatifin 100'e yakın parseli sattığı belirtildi. Hobi bahçelerindeki evlerin yıkılacağı haberleri üzerine, kooperatif yönetimi üyelere not paylaşarak yapıların kaçak olduğunu ancak köy içi statüsüne geçme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Dindar, bölgede toplulaştırma yapıldığını söylerken, imar durumu hakkında net bir şey söyleyemedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmalarında sıkça gündeme geliyor. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, MASAK raporlarının savcılıklara süzgeçten geçmeden gönderildiğini ve bunun yargı sürecini etkilediğini eleştirdi. MASAK Yükümlülük Dairesi Başkanı Hasan Avcı ise raporların objektif olduğunu belirterek topu savcılıklara attı. Uzmanlar, raporların teknik bilgiler içerdiğini vurgularken, tartışmaların sürmesi adil yargılanma hakkını zedeliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen Heartline OED cihazı, ani kalp durması vakalarında elektroşok vererek hayat kurtarmayı amaçlıyor. TBMM'de de bulunan cihaz, geçmişte milletvekillerinin kalp krizinden kaybedilmesi nedeniyle hayati önem taşıyor.