ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Biden\'ın ulusal güvenlik tehdidi hakkında bilgi paylaşmasını istiyor

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.
Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı.
Açıklamasında, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi.
Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti.
Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi.
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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmasını istedi.
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