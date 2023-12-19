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ABD Daimi Temsilci Yardımcısı İsrail'e daha fazlasını yapma çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD Daimi Temsilci Yardımcısı İsrail'e daha fazlasını yapma çağrısında bulundu

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak, İsrail'e 'daha fazlasını yapma' çağrısında bulundu. Wood, Hamas'ın saldırılarının kınanması gerektiğini belirtirken, sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. İki devletli çözüm için çalışılması gerektiğini ifade eden Wood, yerleşim yerleri inşasının ve yerleşimci şiddetinin Filistin devleti ihtimalini baltaladığını söyledi. Gazetecilerin korunması için daha fazla önlem alınması gerektiğini de belirtti.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı İsrail\'e daha fazlasını yapma çağrısında bulundu
19.12.2023 - 19:59,
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NEW ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak, İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail- Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada bir açıklama yapan Wood, bazı şeyleri tekrar söylemekte fayda olduğunu belirterek, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının kınanması gerektiğini anımsattı.

Wood, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail ve Filistinlilerin güvenliği için Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm için çalışılması gerektiğine dikkati çeken Wood, bunun sürdürülebilir barış için tek yol olduğunu kaydetti.

Wood, şöyle devam etti:

"Batı Şeria'da son bir yıldır meydana gelen olaylar bizi bu gerçekten uzaklaştırıyor. Buna Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşasının sürdürülmesi ve yerleşimci şiddetindeki alarm verici artış da dahil. Bunlar Filistin devleti ihtimalini baltalıyor."

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının öncesinde de Batı Şeria'da çok fazla Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Wood, "ABD, bu saldırıları kınıyor. Nokta. Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Wood, İsrail hükümetinin bu şiddeti soruşturma bağlamında "daha fazlasını yapması gerektiğinin" altını çizerek, "Aşırıcı yerleşimciler sorumlu tutulmalı." dedi.

Büyükelçi Wood, İsrailli yetkililerin şiddeti tetikleyen ve itibarsızlaştıran söylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

Gazeteciler için özel çağrı

Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, "Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar." diye konuştu.

Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, "Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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