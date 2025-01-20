Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği basın toplantısında yemin ederek görevine başlayacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklama yaptı.

20.01.2025 19:04  Güncelleme: 19:18
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5 Kasım'da yapılan ABD'deki başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yemin ederek görevine başlayacak. Dünya gözünü ABD'deki yemin törenine çevirmişken; Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği basın toplantısında yemin ederek görevine başlayacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

"Seçimi kazandığı günün ertesinde Trump ile görüşme yaptık, bu dönemde de ara görüşme yaptık. Kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettireceğiz" diyen Erdoğan, "Kendisi, "Rusya-Ukrayna savaşını ben bitireceğim" dediğine göre Türkiye olarak bizim üzerimize de ne düşüyorsa bunu yaparız" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan ayrıca "Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Sayın Trump ile görüşmelerimizde bunu masaya yatırıp, adımlarımızı ona göre atacağız. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun" diye konuştu.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalandı.

Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Donald Trump, Robert Fico, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cocukluk askimsin:
    en son reise hakaret etmişti mektubunda 28 4 Yanıtla
  • Onder Gordu:
    en son trup sana ayağını denk al ekonomini mahvederim demişti hangi ara dostun oldu 22 2 Yanıtla
  • k K:
    İlk dönemde Trump sana düşmandı mahvetti ülkeyi doları ekonomiyi bitirdi. Öyle bir dostluk istiyorsanız Türkiye Kara günlere kalacak patton 14 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Ak koyunlar ne kadar sevinirler sonrada lanet olsun AMD derler PKK lânet derler meclise çıkmasına sevinirler 10 3 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Filim yeni başladı 11 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    koyunlara anlat artık biz koyunculuktan emekli olduk rakibin taş olsa ona oy vercem 6 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Siz var ya yeterki altınızdan koltuğunuz gitmesin geceye gündüz der siyaha beyaz dersiniz dün eleştirdiğinizi bugün kırmızı halılar üstünde karşılarsınız. Ondan sonra 7/24 dinden imandan bahsedersiniz yazık gerçekten çok yazık. 5 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    büyük şeytandan dost olmaz. dostluk kurarsan ondan olursun. 4 1 Yanıtla
  • Davut İdiz:
    yav bu adam sana aptal demedi mi Allah aşkına 4 0 Yanıtla
  • Sezgin KARAMAN:
    evet sen emir buyruk alıp yapmakta meşhursun bakalim bu sefer hangi papazı o can tenteyke salıvereceksin. 3 0 Yanıtla
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