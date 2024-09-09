Cumhuriyetçiler'den Biden'a Afganistan Suçlaması - Son Dakika
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Cumhuriyetçiler'den Biden'a Afganistan Suçlaması

ABD'de Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, ülkelerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden Başkan Joe Biden yönetimini sorumlu tutan soruşturma raporu yayımladı.

09.09.2024 12:18
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ABD'de Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, ülkelerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan "korkunç" şekilde çekilmesinden Başkan Joe Biden yönetimini sorumlu tutan soruşturma raporu yayımladı.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili yürüttükleri soruşturmanın sonuçlarına ilişkin yaklaşık 350 sayfalık rapor yayımladı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçiler tarafından 18 aydan uzun süredir yürütülen soruşturmanın raporunda ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan "korkunç" şekilde çekilmesinden Biden yönetimi suçlu tutuldu.

Soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, Biden yönetiminin personelini güvenli şekilde tahliye edebilmek için gerekli bilgi ve fırsata sahip olduğunu ancak yönetimin "imajına personelinin güvenliğinden daha fazla öncelik verdiğini" savundu.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar ise raporu, "Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rolü göz ardı edildiği" gerekçesiyle eleştirdi.

ABD, Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı

ABD ile Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde 2021'de uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkenti kuşatan Taliban, 15 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası Kabil'i çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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