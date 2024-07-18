ABD'de Cumhuriyetçiler, Trump'a Destek İçin Toplandı - Son Dakika
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ABD'de Cumhuriyetçiler, Trump'a Destek İçin Toplandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlere yaklaşılırken binlerce Cumhuriyetçi, eski Başkan Donald Trump'a desteklerini göstermek için Wisconsin eyaletinde toplandı. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan destekçiler, Trump'ın seçimleri kazanacağına inandıklarını ve onun güçlü liderlik özelliklerine vurgu yaptılar. Aynı zamanda Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden bir grup protestocu da kongre alanında gösteri düzenledi.

18.07.2024 14:17
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak kritik seçimler yaklaşırken binlerce Cumhuriyetçi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteklerini göstermek için Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde toplandı.

15 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne binlerce partili katıldı.

Cumhuriyetçi Partiyi destekleyenlerden Cliff Gephart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın vurulduktan sonra seçimleri kazanacağından daha emin olduğunu belirterek "Çünkü büyük bir güç ve özgüven gösterdi. Dışarı çıktığında elini kaldırdı ve meydan okudu. Bence bu, onun imajına katkı sağladı." dedi.

Bir başka destekçi David Willoughby ise "yakında başkan olacak Donald Trump'a desteğini" göstermek için kongreye geldiğini söyledi. Willoughby, suikast girişimini "güvenliğin tamamen çökmesi" olarak değerlendirdi.

Birilerinin sorumlu tutulması gerektiğini ifade eden Willoughby, "Birinin elinde tüfekle Trump'tan 140 metre uzakta olmasının imkanı yok. Bu yüzden kelleler gitmeli, birileri kovulmalı." diye konuştu.

Willoughby, güçlü kolluk kuvvetleri, sınır güvenliği ve daha düşük vergiler için Trump'a oy vermeyi planladığını belirtti.

Suzan Bien adlı Amerikalı da Trump'ı desteklemek için Milwaukee'de olduğunu vurgulayarak "Çünkü ABD'nin başına geçmesi, bu ülkeye yeniden güç getirmesi ve ABD'yi güvenli hale getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bir başka destekçi Francois de Monique ise Trump'a yönelik suikast girişimine atıfta bulunarak bunun, "korkunç bir şey" olduğunu söyledi. de Monique, Trump'ın başkanlığı kazanmak için "iyi bir şansa" sahip olduğunu vurgulayarak eski başkanın popülaritesinin "artık çok yüksek" olduğunu sözlerine ekledi.

Kongre alanında Gazze Şeridi'nde ateşkes talebiyle protesto düzenlendi

Öte yandan Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden bir grup protestocu, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin devam ettiği Milwaukee'de sokaklara döküldü.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in kurucularından aktivist Medea Benjamin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde olduğu gibi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde de bu ülkedeki insanların çoğunluğunun barış içinde yaşamak istediğine dair bir mesajla buradayız. Neden her iki parti de bizi sürekli savaşa sürüklüyor, vergilerimizin büyük bir kısmını insanların ihtiyaçları için harcamak yerine orduya yatırıyor?" dedi.

"Savaş çığırtkanlarına karşı duran bir başkana ihtiyacımız var"

Benjamin, barış yanlısı mesajlarının her iki partideki pek çok insanda yankı bulduğunu dile getirerek "Cumhuriyetçilerin kongresinde 'savaş çığırtkanlarına karşı duran bir başkana ihtiyaç' olduğu yönünde konuşmalar yapıldı. İhtiyacımız olan şey bu. Ben Trump'ın böyle bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Biden'ın da böyle bir başkan olduğunu düşünmüyorum ama savaş çığırtkanlarına karşı duran bir başkana ihtiyacımız var." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyarete de değinen Benjamin, "Bir savaş suçlusu olan Netanyahu'nun Kongremize hitap etmek ve Washington'a gelerek Beyaz Saray'da Biden ile görüşmek üzere davet edilmesinin kesinlikle iğrenç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu, Washington'da "çok büyük protestolarla" karşılanacak"

Benjamin, Netanyahu'nun ziyaretinin korkunç bir mesaj gönderdiğine dikkati çekerek "Bu ziyaret, İsrail'in yaptıklarını onayladığımız, silah göndermeyi sürdüreceğimiz, soykırımlarını ve Gazze halkını açlığa mahkum etmelerini desteklemeye devam edeceğimiz mesajını veriyor." dedi.

Son olarak Benjamin Netanyahu'nun Washington'da "çok ama çok büyük protestolarla" karşılanacağını kaydetti.

Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor. Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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