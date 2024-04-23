ABD'de doktora öğrencisi Sena Karataş Öztürk, depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla ödül kazandı - Son Dakika
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ABD'de doktora öğrencisi Sena Karataş Öztürk, depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla ödül kazandı

ABD\'de doktora öğrencisi Sena Karataş Öztürk, depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla ödül kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla ABD'de doktora çalışmalarına devam eden Sena Karataş Öztürk, Florida Eyalet Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada, Kahramanmaraşlı depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla 'Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı' ödülüne layık görüldü. Öztürk, ödülle birlikte verilen parayı depremzedelere bağışlama kararı aldı.

23.04.2024 20:28
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NEW ABD'de doktora çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu Sena Karataş Öztürk, öğrencisi olduğu Florida Eyalet Üniversitesi'nin yarışmasında, Kahramanmaraşlı depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla "mükemmellik" ödülüne layık görüldü.

Sanat Eğitimi bölümünde doktora yapan Öztürk, üniversitenin farklı kategorilerde düzenlediği yarışmada "Devastation" (Yıkım) isimli yağlı boya çalışmasıyla "Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı" ödülüne layık görüldü.

Öztürk'e, 3 farklı çalışması arasından aday gösterilerek birinci seçilen eserinin ödülü, Dekan Mark Riley ve Profesör-Sanatçı Carrie Ann Baade tarafından takdim edildi.

AA muhabirine konuşan Öztürk, tablosunda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde yaşanan yıkımı ve harabeye dönmüş yaşam alanlarını tasvir ettiğini belirtti.

Öztürk, "Depreminin ikinci günü, içimi daraltan duygularla televizyon karşısında çaresiz beklerken, sanatçı hassasiyetimle bir anda Devastation eserimi çizmeye başladım." dedi.

Sena Karataş Öztürk, "Eşimin Kahramanmaraşlı olması, akrabalarımızın bir depremden kaçıp gittikleri yerde ikincisine yakalanmaları, yakın kayıplarımız, yıkımlarımız ve ülke olarak yaşadığımız derin üzüntü, beni bu eseri üretmeye itti." diye konuştu.

Ödülle birlikte verilen parayı depremzedelere bağışlama kararı aldı

Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla ABD'de sanat eğitimi alan Öztürk, mükemmellik ödülüne layık görülen eseri için verilen 500 dolar değerindeki parayı da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi mağdurları için bağışladığını belirtti.

Sanat öğrencisi Öztürk, "Eseri yaparken, depremzedelere faydalı olabilmesini çok istemiştim. Bu vesileyle bu yıl, eserimin ödül parası olan 500 doları (yaklaşık 16 bin TL), depremzedelere yollayacağım." diye konuştu.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal da "Burslu bir öğrencimizin böylesine prestijli bir ödülü ikinci defa alıyor olmasının yanında, işlediği konu ve ödülünü bağışlama kararı da, sahip olduğu milli ve insani hassasiyetleri ortaya koyması bakımından, bizi ayrıca memnun etti." ifadelerine yer verdi.

Türk öğrenci, iki yıl önce de aynı ödülü, 1878'den bu yana Amerikan tarihini simgeleyen Connecticut eyaletindeki "Fox Hill Tower" isimli kuleyi resmettiği çalışmasıyla almış, bu eseri üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergilenmişti.

Marmara Üniversitesi Sanat Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra MEB bursu ile ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilen Sena Karataş Öztürk, 2018'de yüksek lisans eğitimi sırasında, Alabama Sanat Eğitimi Derneği tarafından da ödüle layık görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de doktora öğrencisi Sena Karataş Öztürk, depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla ödül kazandı - Son Dakika

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