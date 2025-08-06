ABD\'de Filistin Destekçileri Medyayı Protesto Etti

ABD'de Filistin'i destekleyen göstericiler, ABD medyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerinin "taraflı ve pasif dille" olmasını protesto etti.

Filistin'i destekleyen göstericiler, başkent Washington'daki NBC, Fox News, MSNBC, The Hill gibi medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu sokakta bir araya geldi.

ABD medyasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerin taraflı olmasını protesto eden göstericiler, "Soykırıma medyanın suç ortaklığını durdurun." ve "Medya yalan söylüyor, Gazze ölüyor." yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen Hazami Barmada, yaptığı konuşmada, "22 aydır Gazze, amansız saldırıların altında, çoğu çocuk on binlerce kişi öldü. Ancak medyanın büyük kısmı sessiz kalmaya, kaçınmaya hatta suç ortaklığına devam ediyor." dedi.

Barmada, "Bu binadan çıkanlar dünyanın inandığı haberleri şekillendiriyor ve şu anda bu haberler insanları öldürüyor." ifadesini kullanarak medyanın pasif dil kullanmasını eleştirdi.

Önde gelen medya kuruluşlarının, "İsrail insanları aç bırakıyor." yerine "İnsanlar aç kalıyor." gibi pasif bir dil kullandığını vurgulayan Barmada, medyanın "toplu ölümleri normalleştirdiğini ve Filistinlilerin sesini ikinci plana attığını" dile getirdi.