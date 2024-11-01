ABD'de Filistin Protestolarına Destek Çağrısı - Son Dakika
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ABD'de Filistin Protestolarına Destek Çağrısı

Önde gelen sivil toplum kuruluşları, üniversite yönetimlerine öğrenci protestolarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

01.11.2024 13:16
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ABD'de önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülke genelindeki lise ve üniversite yönetimlerinin, öğrencilerin Filistin haklarını desteklemek için protesto hakkına saygı duyması ve bu hakkı koruması gerektiği çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ile konuya ilişkin ortak açık mektup yayımladı.

Söz konusu kuruluşlar aylardır üniversitelere kampüsdeki gösterileri dağıtmak için kolluk kuvvetlerini yasa dışı güç kullanma olasılığı konusunda endişelerini dile getirirken, mektup, ülke genelindeki barışçıl protestolara ve kamplara karşı bazı kampüs polisi ve yerel kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullandığına dair raporların ardından geldi.

Lise ve üniversitelerde protesto hakkının korunması çağrısı yapılan mektupta, üniversite yönetimlerinin kampüslerdeki Filistin destekçisi öğrenci protestolarını bastırmak için yoğun önlem almaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Polisin aşırı güç kullanımı

ACLU İnsan Hakları Programı Direktörü Jamil Dakwar, üniversitelerin kampüste hem fiziksel güvenliği hem de ifade özgürlüğünü korumaktan sorumlu olduğunu belirtti.

Dakwar, "Üniversitelerin öğrencileri siyasi görüşlerini barışçıl şekilde ifade ettikleri için hiç lüzumu yokken polis şiddetine maruz bırakmasını görmek derinden endişe veriyor. Okulları bir kez daha bu konuda kısıtlama uygulamaya, gerginliği azaltmaya ve kampüste ifade özgürlüğünü ve muhalefeti korumaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü, 20 üniversiteden kolluk kuvvetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde aşırı güç kullanımı olarak tanımlanan şiddet eylemlerine dair en az 174 fotoğraf, video veya sosyal medya paylaşımı tespit etti.

Kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanımının sonuçlarının yıkıcı olduğu ve ciddi yaralanmaların soruşturma raporlarına yansıdığını belirten Af Örgütü, yaralanma içeren olayların yarısında kimyasal tahriş edicilerin olduğuna dikkati çekti.

Af Örgütü araştırmacısı Justin Mazzola, "(ABD'de) Protestocu öğrencilere karşı aşırı güç kullanımıyla ilgili topladığımız bilgiler son derece endişe verici ve halen soruşturmamızın başındayız." dedi.

Mazzola, ABD'nin silah gönderme yoluyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına suç ortaklığı yaptığının da altını çizdi.

ACLU, Uluslararası Af Örgütü ve HRW gibi örgütlerin dışında Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının da aralarında olduğu pek çok kuruluş, ABD'deki okullarda protesto yapan öğrencilere yönelik aşırı güç kullanımını eleştiren ve tedbirler alınması yönünde açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin Protestolarına Destek Çağrısı - Son Dakika

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