ABD'de ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kaybetti, ilkler çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kaybetti, ilkler çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da çoğunluğu kaybetti. Erken oyda yaklaşık 59 milyon kişi oy kullanarak 2022'deki 45,9 milyonluk rekoru aştı; Florida'ya ilk siyahi vali, Texas'a Latin kökenli ilk kadın vali seçildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı.

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetti.

Ancak sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.

Erken oyda katılım rekoru kırıldı

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.

Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

New Jersey, Temsilciler Meclisi'ne Müslüman üye gönderiyor

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı.

Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Temsilciler Meclisi'ne ilk siyahi başkan

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.

Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

Kansas'a 94 yıl sonra ilk Demokrat Senatör

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton Senatörlük yarışını önde kazandı.

Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.

Maine eyaletinde 1995'ten bu yana ilk Demokrat senatör

Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

South Carolina'dan 28 yıl sonra ilk Demokrat Senatör

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

Florida'ya ilk siyahi vali

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

Texas'a Latin kökenli ilk kadın vali

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

Eski İçişleri Bakanı, ülkenin ilk yerli kadın valisi oldu

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.

Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaFloridaTeksasGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:04:10. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kaybetti, ilkler çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android