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ABD'de Kongre binasına giren aktivistler, Gazze'de ateşkes talebinde bulundu - Son Dakika
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ABD'de Kongre binasına giren aktivistler, Gazze'de ateşkes talebinde bulundu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Mennonite Action üyeleri, Washington'daki Kongre binasında oturma eylemi yaparak ateşkes talebinde bulundu. Aktivistler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için sloganlar attı. Polis, gösteri yapılmasına izin verilmemesi üzerine aktivistleri gözaltına aldı.

ABD\'de Kongre binasına giren aktivistler, Gazze\'de ateşkes talebinde bulundu
17.01.2024 - 10:44,
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ABD'de Kongre binasına giren aktivistler, Gazze'de ateşkes talebinde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren aktivist grubu "Mennonite Action" üyeleri, "ateşkes" talebiyle Washington'daki Kongre binasının içinde oturma eylemi yaptı.

Aktivistler, Kongre binasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması yönünde sloganlar attı.

Mennonite Action'dan yapılan açıklamada, polisin aktivistlere müdahalesi sonucu 150 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ise konuya dair yazılı açıklamasında, "Kongre binaları içinde gösteri yapılmasına izin verilmiyor, bu nedenle protestoyu durdurmayı reddettiklerinde onları gözaltına almaya başladık." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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