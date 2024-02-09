ABD'de Küçük Uçak Kaçırıldıktan Sonra Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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ABD'de Küçük Uçak Kaçırıldıktan Sonra Zanlı Yakalandı

ABD\'de Küçük Uçak Kaçırıldıktan Sonra Zanlı Yakalandı

California eyaletindeki Half Moon Bay bölgesinde küçük bir uçak kaçırıldıktan sonra plaja iniş yaparak terk edildiği iddia edilen zanlı, bölge polisi tarafından gözaltına alındı. Uçağın pervanesi kuma saplanmış halde deniz kenarında bulunurken, uçağın Palo Alto bölgesindeki havaalanından çalındığı düşünülüyor.

09.02.2024 15:55
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HALF MOON ABD'nin California eyaletinde küçük uçağı kaçırarak plaja iniş yaptıktan sonra terk ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

California eyaletinin San Mateo Bölge Şerifi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, küçük uçağı kaçırmakla suçlanan 50 yaşındaki şüphelinin bölge polisince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, zanlının Half Moon Bay bölgesindeki plaja iniş yaptığı küçük uçağı kuma saplandıktan sonra terk ederek kaçtığı öne sürüldü.

Açıklamaya iliştirilen fotoğrafta uçağın pervanesi kuma saplanmış şekilde deniz kenarında olduğu görülüyor.

Uçağın bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Palo Alto bölgesindeki havaalanından kaçırıldığı düşünülüyor.

Kaynak: AA

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