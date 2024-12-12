ABD'de Rekor Göç Dalgası - Son Dakika
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ABD'de Rekor Göç Dalgası

ABD, 1800'lerin sonlarından bu yana en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya, 8 milyon net göç bekleniyor.

12.12.2024 11:47
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NEW YORK, 12 Aralık (Xinhua) -- ABD'de son birkaç yılda görülen göç dalgası, 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başındaki büyük göç patlamasını geride bırakarak ülke tarihindeki en büyük göç dalgası oldu.

New York Times'ın Kongre Bütçe Ofisi verilerine dayandırdığı analize göre ülkeye gelen kişi sayısından ülkeden giden kişi sayısının çıkarılmasıyla elde edilen yıllık net göç, 2021'den 2023'e kadar ortalama 2,4 milyon kişi oldu. Joe Biden yönetimi sırasında toplam net göçün ise 8 milyon kişiyi aşmış olması bekleniyor.

Çarşamba günü yayımlanan analizde, "Bu, milyonlarca Avrupalının ABD'ye giriş yaptığı Ellis Adası trafiğinin en yoğun olduğu yıllar da dahil olmak üzere, kayıtlardaki diğer tüm dönemlerden daha çok kişinin geldiği anlamına geliyor. Son dönemdeki artış, günümüzün daha kalabalık ABD nüfusu hesaba katıldığında bile en az 1850'den bu yana görülen en hızlı artış" ifadeleri kullanıldı.

Analizdeki sayılar hem yasal hem de yasadışı göçü içeriyor. Goldman Sachs'ın hükümet verilerini temel alan raporuna göre 2021'den bu yana ülkeye giren göçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı bunu yasal izin almadan yaptı.

Yasal ve yasadışı göçün birlikte artışı, başka bir ülkede doğan ABD'lilerin sayısının 2020'de yüzde 13,6 iken 2023'te yüzde 15,2'ye çıkmasına yol açtı. Bir önceki en yüksek oran 1890'da yüzde 14,8 idi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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