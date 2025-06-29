ABD\'de Yabancı Girişine Kısıtlama Yok

ABD'de Dulles Uluslararası Havalimanı Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Müdürü Matthew Armour, Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesinden sonra ülkeye giren yabancılara yönelik farklı bir uygulamanın getirilmediğini, eski yasa ve yönetmeliklere göre çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Basın Ofisinin düzenlediği bilgilendirme gezisi kapsamında havalimanında basın mensuplarına ülkeye giren yabancılara yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, geçerli vizeleri olsa da yabancıların ülkeye girişini reddetme yetkisine sahip.

Bunun nedeni yolcunun çantasında getirdiği bitki olabileceği gibi, telefonundaki fotoğraf veya sosyal medya hesabındaki paylaşım da olabilir.

Özellikle son dönemde sıkça gündeme gelen, Gazze'ye verdikleri destek nedeniyle ülkeye alınmadıkları iddia edilen yolcular konusu, ABD'ye giriş yapan pek çok kişiyi endişelendiriyor.

Dulles Uluslararası Havalimanı Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Müdürü Matthew Armour, gelen yolcuları aşamalı incelemeden geçirdiklerini belirterek, ilk etapta standart pasaport kontrolünün gerçekleştirildiğini, yolcunun geliş amacı ile verdiği bilgiler arasında çelişki görüldüğünde ikinci aşamaya geçildiğini söyledi.

Sosyal medya hesapları ve telefonların incelenmesi, ikinci aşamada başvurulan yöntemlerden

Lübnanlı Dr. Rasha Alawieh, 13 Mart'ta Boston's Logan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Mahkeme tutanaklarına geçen ve ABD basınında yer alan bilgiye göre, Alawieh'in telefonunda İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a ait fotoğraflar ve onun için düzenlenen Beyrut'taki törende çekilmiş fotoğrafları bulundu.

ABD'nin Brown Üniversitesinde görevli Dr. Alawieh, Gümrük ve Sınır Muhafaza görevlilerinin yaptığı sorgulamanın ardından ülkeye girişi reddedilerek ilk uçakla Lübnan'a geri gönderildi.

Armour, telefonların ancak gerekli koşullarda incelendiğini belirterek, "Burada kilit kelime 'gerekirse'dir. Bu, sınırsız bir inceleme değildir yani rastgele şekilde bir telefonu karıştırmıyoruz. Genelde bu tür aramalar, hedefe yönelik olur. Belirli bir şey arıyoruz ve bu da kişinin bireysel incelemesine dayalıdır." diye konuştu.

Armour, görevlilerin sosyal medya hesaplarını inceleme yetkisinin bulunduğunu doğrulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani sosyal medya genellikle, eğer bu konuya girilecekse ikincil inceleme ortamında gerçekleşecek bir şey. Bu tür incelemeler, 'Neden buradasınız, seyahatinizin amacı nedir?' gibi ek bilgiler aramak içindir. Bu nedenle sosyal medyanın incelendiği durumlarla en çok bu aşamada karşılaşılır.

Bu öğeleri aramak, yetkimiz dahilinde midir? Evet, öyledir ancak bu arama yetkisini kullanırken takdir hakkımızı dikkatli şekilde kullanırız."

Gazetecilerin "Trump döneminde ülkeye giren yabancılara daha sıkı denetim uygulanıyor mu?" sorusu üzerine Armour, "Değişen bir şey yok, eski yasa ve yönetmeliklere göre çalışmayı sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

"Birimimiz, kolluk veri tabanlarına erişim yetkisine sahip"

AA muhabirinin "Terör veya uluslararası suç örgütleri konusunda farklı dillerde ve farklı örgütlerden kişilerin dokümanlarını anlayıp karar verme hususu, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'nin genel kapasitesinin ötesinde, daha karmaşık bir konu gibi görünüyor. Bu anlamda başka birimlerden yardım alıyor musunuz, bir yolcuyu ikinci aşama sorguya alıp telefonuna ve sosyal medya hesabına bakma kararını nasıl alıyorsunuz?" sorusunu Halkla İlişkiler Sorumlusu Steve Sapp yanıtladı.

Sapp, terör ve uluslararası suçlarla ilgili aranan isimler için birimin ortak istihbarat ağından faydalandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Birçok farklı kuruluştan faydalanıyoruz. Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), belli ölçüde İç Güvenlik Soruşturmalarına (Homeland Security Investigations), aynı şekilde Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatından (CIA) gelen bilgilere. Bunların hepsi bilgi topluyor ve bu bilgileri kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarına kaydediyor. Birimimiz, söz konusu kolluk veri tabanlarına erişim yetkisine sahip. Böylece Ulusal Hedefleme Merkezi (National Targeting Center) devreye giriyor. Uçağınız ABD'ye varmadan önce yolcu listesi, bizim birime çoktan iletilmiş oluyor ve onlar da şüpheli kişiler hakkında hedefleme çalışmasını çoktan gerçekleştirmiş oluyor."

Dulles Uluslararası Havalimanı'nı her gün ortalama 60 bin yolcunun kullandığına dikkati çeken yetkililer, geri çevrilen yolcu sayısının çok düşük olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, yolcuların istenen otel rezervasyonu, seyahat, iş veya eğitim programları ile ilgili detayları sağlamaları halinde büyük olasılıkla ülkeye giriş yapabileceklerini dile getirerek, ABD'ye girişle ilgili kanun ve yönetmeliklerde hiçbir değişiklik yapılmadığını vurguladı.