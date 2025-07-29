ABD'den Gazze'ye Daha Fazla Yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye yapılan insani yardımların yetersiz kaldığını kabul ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, derinleşen gıda krizine karşı ek adımlar atmaya hazırlandığını bildirdi.

Bruce, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Gazze'deki gıda krizine karşı ABD'nin planı sorulan Bruce, "Başkan Trump'ın liderliğinde, dün kendisinin de belirttiği gibi, (ABD) gıda ve diğer yardımlar konusunda daha fazla destekte bulunacak." yanıtını verdi.

Bruce, Trump'ın bugün Gazzelilerin insani gıdaya erişimini sağlamak için yeni bir yardım planı açıkladığını, ayrıntıların yakında duyurulacağını söyledi.

"Elbette sahada olup bitenlerle ilgili olarak, odak noktamız daha fazla yardım ulaştırmak ve ateşkes sağlamak. Bu, Hamas'ın reddettiği için henüz başarılmadı." diyen Bruce, söz konusu yardım planının, Gazze'den gelen açlık haberlerine karşı, ABD hükümetinin insani yardıma erişimi artırma çabalarının devamı olacağını belirtti.

Bruce, Trump'ın yurt dışı seyahatinden ABD'ye döndüğünde, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasıyla ilgili verilebilecek "daha iyi haberlerin" olabileceğine işaret etti.

Başkan Trump, yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların açlık çektiğini ve bunu tüm dünyanın gördüğünü ancak kurulması planlanan yeni gıda dağıtım noktalarının İsrail'in kontrolünde olacağını söylemişti.