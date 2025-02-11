ABD'den İade Edilecek Trafik Kazası Şüphelileri - Son Dakika
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ABD'den İade Edilecek Trafik Kazası Şüphelileri

İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrası ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek.

11.02.2025 23:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Timur Cihantimur, Yılmaz Tunç, Eylem Tok, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

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