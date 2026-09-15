ABD'den İran'a finansal destek verenlere ihbar çağrısı, ödül verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a finansal destek verenlere ihbar çağrısı, ödül verilecek

ABD\'den İran\'a finansal destek verenlere ihbar çağrısı, ödül verilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetiminin finansal kaynaklarını kesmeyi amaçlayan "Operation Economic Outcast" kapsamında yeni bir ihbar çağrısı yaptıklarını açıkladı. Bessent, İran'a finansal destek sağlayan kişi ve yapılara ilişkin somut bilgi verenlere, nerede yaşadıklarına bakılmaksızın ödül verileceğini bildirdi.

(WASHINGTON) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetiminin finansal kaynaklarını kesmeyi amaçlayan "Operation Economic Outcast" kapsamında yeni bir ihbar çağrısı yaptıklarını açıkladı. Bessent, İran'a finansal destek sağlayan kişi ve yapılara ilişkin somut bilgi verenlere, dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ödül verileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetimi ve destekçilerinin finansal kaynaklarını hedef alan "Operation Economic Outcast"ın başlatıldığını duyurdu.

Bessent, operasyon kapsamında İran'ın "terör faaliyetlerini kolaylaştıran" kişi ve yapılara ilişkin bilgi sahibi olanlara çağrıda bulunarak, ihbarcıların Hazine Bakanlığına somut bilgi iletmeleri halinde ödüle hak kazanabileceklerini duyurdu.

Bessent, "Dünyanın herhangi bir yerinde bu finansal hatlara ilişkin bilgi sahibi olanlara sesleniyorum: Bu sizin fırsatınız. Hazine için kullanılabilir bilgiye sahipseniz, nerede yaşadığınız ya da maaşınızı kimin ödediği fark etmeksizin ödüle hak kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bessent, paylaşımını, "Bir şey görüyorsanız, söyleyin" çağrısıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a finansal destek verenlere ihbar çağrısı, ödül verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

23:35
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 01:19:16. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a finansal destek verenlere ihbar çağrısı, ödül verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement