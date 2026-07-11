ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Açıklaması İsteği

ABD'nin, İran'dan Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açık olduğunu kabul ettiğine dair kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapmasını istediği iddia edildi.

ABC News'e isminin paylaşılmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington'ın Tahran'dan "Hürmüz Boğazı'nın tüm geçiş yollarının açık olduğunu ve artık gemilere ateş edilmediğini" kabul eden bir açıklamayı kamuoyuna duyurmasını istediğini aktardı.

ABD'li yetkili, bugün yapılacak görüşmelere ilişkin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın çatışmalardan önce olduğu gibi açık kalmasını kabul etmesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

Yetkili, "Ve yarın Umman'da yapılacak toplantının sonucunda onların da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz. Eğer bu, onların tutumu olmazsa onlar için iyi bir gün olmayacak." diye ekledi.

Haber kuruluşu daha önce yine ABD'li üst düzey yetkililere dayanarak İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ateş açmanın bir "hata" olduğunu özel olarak kabul etmesinin ardından ABD ve İran arasındaki müzakerelerin devam edeceğini bildirmişti.

Söz konusu haberde, İranlı yetkililerin ABD'den, bazı sorunları çözmek için daha fazla görüşme talep ettikleri ve gemilere ateş etmeyi bırakacaklarını "kamuoyuna açıkça söyleyecekleri" bilgilerine yer verilmişti.