ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Açıklaması Talebi - Son Dakika
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ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Açıklaması Talebi

11.07.2026 01:15
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ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz geçişlerini açık tutması için kamuya açıklama talep etti.

ABD yönetimi, İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurduğunu ve boğazdaki tüm deniz geçiş hatlarının ücret alınmaksızın ticari gemilere açık olduğunu kamuoyuna açıklamasını talep ediyor.

ABD'li üst düzey yetkililer, Washington ile Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin "verimli" geçtiğini ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi.

İsmini vermeyen ABD'li yetkililer, dar bir gazeteci grubu ile yaptıkları telekonferans görüşmesinde, Washington'ın İran'dan iki konuda kamuoyu önünde açıklama beklediğini belirtti.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, yetkililerden biri, "Bizim talep ettiğimiz şey, İranlıların Hürmüz Boğazı'nın tüm geçiş kanallarının açık olduğunu ve artık gemilere ateş edilmediğini kabul eden bir açıklama yapmasıdır. ya bize bu açıklamayı yapacaklar ya da kendileri açısından iyi bir sonuç olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, İran'ın son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların "sistemlerinin hatalı çalışan bir unsurundan kaynaklandığını" Washington'a ilettiğini aktardı.

İran'da güç mücadelesi iddiası

ABD'li yetkililer, İran yönetimi içinde mevcut süreçle ilgili bir görüş ayrılığı yaşandığını öne sürdü.

Yetkililerden biri, "İran'da sertlik yanlıları ile daha pragmatik yaklaşım sergileyenler arasında gerçek zamanlı bir güç mücadelesi yaşanıyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalar, bu hafta Hürmüz Boğazı çevresinde üç gemiye yönelik saldırıların ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara karşılık İran'daki hedeflere yönelik ABD saldırıları düzenlendiğini açıklamış ve iki ülke arasında haziran ayında imzalanan ateşkesin sona erdiğini ilan etmişti.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bir deniz geçidi olarak biliniyor. Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının önemli bir bölümü bu güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Açıklaması Talebi - Son Dakika

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