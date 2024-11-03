ABD\'den İran\'a Misilleme Uyarısı

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ABD yönetimi İsrail'e misilleme tehdidinde bulunan Tahran'ı uyararak İran'ın olası bir karşı saldırısında "İsrail'i durduramayacağını" bildirdi.İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından misilleme tehdidinde bulunan Tahran'ı uyaran ABD'nin, böyle bir aksiyon alınması halinde "İsrail'i tepki göstermekten alıkoyamayacağını ilettiği" bildirildi. Amerikan haber sitesi Axios, ilgili haberini Amerikalı bir diplomat ile İsrailli eski bir devlet yetkilisine dayandırdı.

The Jerusalem Post gazetesine ait haber sitesi Walla da Washington yönetiminin Tahran'ı, İsviçreli diplomatlar üzerinden uyardığını ve İran'ın duyurduğu gibi İsrail'e karşılık vermesi halinde "İsrail ordusunu sadece sınırlı ve hedefli saldırılar düzenlemeye ikna edemeyeceğini" aktardığını yazdı.

Hamaney tehdit etti

İran'ın dini lderi Ayetullah Ali Hamaney, ezeli düşmanı İsrail'in ülkesindeki askeri tesislere saldırı düzenlemesi sonrasında İsrail ile ABD'yi kararlı bir cevap vermekle tehdit ederek "Siyonist rejim ya da ABD, düşmanlarımız, İran ve Direniş Cephesi'ne karşı yaptıklarına bizden yok edici bir cevap alacaklardır" ifadelerini kullanmıştı. İsrail, 25 Ekim'de ezeli düşmanı İran'da pek çok askeri merkez ile tesisi ve İran'ın hava savunma sistemlerini vuran saldırılar düzenlemiş ve İran'ın Ekim başında yaklaşık 200 füze ile topraklarına düzenlediği saldırılarılara karşılık verdiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından Tahran yönetiminden çok sayıda siyasi ve askeri yetkili de İsrail'in saldırılarının karşılıksız kalmayacağını dile getirmişti. ABD uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları yolladı

Bu arada ABD, Ortadoğu'da daha da tırmanan gerilim üzerine B-52 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarını Kuzey Dakota'daki Minot askeri üssünden bölgeye gönderdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada bambardıman uçaklarının bölgeye ulaştığı duyuruldu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgeye savaş gemileri, füze savunma sistemleri, yakıt aktarma uçakları ve B-52 bombardıman uçağı gönderilmesine onay vermişti.

Gazze'in kuzeyinde 900 kişi öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'de Ekim ayı başından beri yürütülen operasyonda şimdiye kadar Hamas ve diğer aşırı gruplara mensup 900 teröristi öldürüldüğünü" duyurdu.

700 Filistinlinin de gözaltına alındığını açıklayan yetkililer, bunlardan 300'ünün terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiğini öne sürdü. İlgili operasyonlarda iki İsrail askerinin de hayatını yitirdiği belirtildi.

İsrail, Lübnan'da düzenlediği operasyonda da ülkenin kuzeyindeki Betrun ilçesinden üst düzey bir Hizbullah üyesi olduğunu iddia ettiği bir kişiyi tutukladığını kaydetti. İsrail'e götürüldüğü belirtilen kişinin ifadesinin alındığı açıklandı.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA ise Betrunlu çevre sakinlerinin ifadesine dayandırdığı bir haberde, kentteki silahlı askeri güçlerin bir kişiyi kaçırdığını belirtti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kimliği bilinmeyen bir grup asker deniz yoluyla gelerek Betrun'da bir kişiyi zorla sahile götürüp hızlı teknelerle denize açılarak bölgeden ayrıldı. Lübnanlı güvenlik yetkililerinin ise kaçırılan kişinin Suriye ile Lübnan arasında Hizbullah'a silah kaçakçılığı yapan bir kişi olduğunu tahmin ettiği aktarılıyor.

dpa,AFP/ ETO,ET

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