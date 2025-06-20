ABD'den İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Nükleer Uyarı

20.06.2025 22:30
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ABD'nin BM Temsilcisi Shea, İran'ın nükleer emellerinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Shea: " İran, nükleer silah emellerinden derhal vazgeçmeli"

NEW YORK - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, "İran hükümeti, daha fazla yıkım olmaması için nükleer emellerinden vazgeçmeli, halkının refahını seçmelidir" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın talebi üzerine acil toplantı düzenledi. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini belirterek, "İran hükümeti sivillere füze saldırıları düzenleyerek, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na karşı söylemlerini tırmandırarak ve bölgedeki komşularını tehdit ederek hiçbir şey kazanamayacak. Çok uzun zamandır halkının ihtiyaçlarını ikinci plana atıp nükleer programlarını ve terörü öncelik haline getirdiler. Bunun sonucu olarak zayıflıkları artık tüm dünyanın gözü önünde" dedi.

ABD Temsilcisi, "İran hükümeti, daha fazla yıkım olmaması için nükleer emellerinden vazgeçmeli, halkının refahını seçmelidir" ifadelerini kullandı.

"İran hala doğru olanı yapabilir"

"İran hükümeti hala doğru olanı yapabilir. Komşularına ve uluslararası barışa yönelik tehditlerine son vermelidir" ifadelerini kullanan Shea, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer silah edinme çabalarını tamamen terk etmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini hatırlattı. İran'ın uzun süredir komşu ülkelere ve dünya barışına karşı tehdit oluşturduğunu savunan Shea, "Güney İsrail'in en büyük hastanesi ve Hayfa kentine sadece saatler önce düzenlenen saldırılar bu tutumun bir yansımasıdır" dedi.

"İran anlaşmayı kabul etseydi bu çatışma yaşanmazdı"

İran'ın geçmişte nükleer programla ilgili anlaşma tekliflerini reddederek barışçıl çözüm yollarını kapattığını ileri süren Shea, "İran, anlaşmayı kabul etmiş olsaydı bu çatışmalar yaşanmazdı. Ancak inkar ve oyalama politikası izlemeyi tercih etti" dedi.

İran'ın halihazırda nükleer silah elde etmek için gereken teknik yeterliliğe ulaştığını iddia eden Shea, "Tek gereken, İran'ın Dini Liderinin bu yönde bir karar almasıdır. Bu Konsey, İran'ı rotasını değiştirmeye çağırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan ABD Temsilcisi Shea, "Bu artık kabul edilemez. İran'ın davranışları doğrudan ABD vatandaşlarını da hedef almaktadır" şeklinde konuştu.

"ABD, İsrail'in yanında durmaya devam edecektir"

ABD'nin, İsrail'in kendini savunma hakkına desteğinin devam edeceğini belirten ABD Temsilcisi Shea, "ABD, İsrail'in saldırılarına doğrudan müdahil olmamıştır ancak müttefiki olarak yanında durmaya ve İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı gerekli tüm adımları desteklemeye devam edecektir" dedi.

"UAEA'nın sorumluluklarını yerine getirmesi büyük önem taşıyor"

ABD Temsilcisi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin ve kurumun teknik ekibinin çalışmalarını takdir ederek, "Grossi'nin de belirttiği gibi, özellikle bu karmaşık ve tehlikeli dönemde, UAEA'nın kritik sorumluluklarını profesyonellikle yerine getirmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika

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