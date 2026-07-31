ABD'den İsrail'e Gazze Barış Planı Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Gazze Barış Planı Uyarısı

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ABD'li yetkili, İsrail'den 20 maddelik Gazze barış planına uymasını istedi, aksi halde Trump hayal kırıklığına uğrayacak.

ABD'li yetkili, İsrail'den prensipte kabul ettikleri 20 maddelik Gazze barış planına uymasını istediklerini, aksi halde Başkan Donald Trump'ın "hayal kırıklığına" uğrayacağını belirtti.

Washington Post'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kuruluyla vardığı aktarılan mutabakatı değerlendirdi.

Hamas'ın Mısırlı arabulucular üzerinden anlaşma taslağını kabul ettiğini söyleyen yetkili, esasen bunun bir yıl önce İsrail'in prensipte anlaştığı 20 maddelik plandan çok da farklı olmadığını ancak Tel Aviv'in pozisyonunun o tarihten bu yana değişmiş olabileceğini belirtti.

Yetkili, "İsrail'den başlangıçta kabul ettikleri 20 maddelik plana uymalarından başka bir şey istemiyoruz, bu nedenle bu plana sadık kalacaklarından son derece eminiz. Eğer uymazlarsa elbette Başkan Trump, çok çok hayal kırıklığına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçteki zorlukların da farkında olduklarını dile getiren yetkili, "Çok çok imkansız bir şeyi yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e Gazze Barış Planı Uyarısı - Son Dakika

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