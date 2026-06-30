ABD'den İsrail'e Gazze Belgesi - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Gazze Belgesi

30.06.2026 04:38
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ABD, İsrail'e Gazze'deki yeniden yapılanma taleplerini içeren bir belge sundu.

ABD'nin İsrail'e Gazze Şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında "Hamas silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin" yer aldığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin İsrail'e Gazze ile ilgili taleplerin yer aldığı bir belge sunduğu belirtildi.

Belgenin, Hamas silahsızlandırılmasa bile ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanması yönünde ABD'den gelen bir baskıyı yansıttığı kaydedildi.

ABD'nin belge ile ilgili İsrail'den yazılı bir onay beklediği ifade edildi.

ABD ve İsrail'den söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Belgedeki talepler

Habere göre söz konusu belge, İsrail'i Gazze Şeridi'nde su, elektrik ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere altyapı projelerinin uygulanmasına izin vermeye zorlayan hükümler içeriyor.

Ayrıca, Hamas kontrolündeki bölgelerdeki sakinlerin 2026 yılı sonuna kadar "Barış Konseyi"nin sorumluluğundaki bölgelere taşınması öngörülüyor.

Belge, ayrıca teknokrat bir hükümet için merkezi bir karargah kurulmasını, "Uluslararası İstikrar Gücü" için üslerin inşasına izin verilmesini, Avrupa Hastanesi'nin yeniden inşasını, inşaat malzemeleri ve tıbbi ekipman girişini ve Hamas kontrolündeki bölgelerden hastaneye erişim koridoru oluşturulmasını zorunlu kılıyor.

İsrail'in, Filistin yönetiminin Gazze ile ilgili vergi gelirlerini "Barış Konseyi"ne devretmesi ve aynı zamanda teknokrat hükümetini "Gazze'de egemen bir varlık" olarak tanıması isteniyor.

İsrail'in, ayrıca Gazze'de şu anda yasak olan 4G ağının işletilmesine izin vermesi ve silahlarını teslim eden ve barışa bağlı kalma taahhüdünde bulunanlara şartlı af çıkarması öngörülüyor.

Yine belgeye göre, "Barış Konseyi"nin tedarik zincirlerini, yakıtı ve ödemeleri denetlemesi ve Hamas tarafından uygulanan vergileri azaltmak için çalışması bekleniyor.

Habere göre söz konusu belgeden, ABD'nin İsrail'e Gazze'de savaşa yeniden başlama seçeneğinin artık masada olmadığı ve Hamas'ın silahlarını teslim etmeyi reddetmesi durumunda bile Hamas yönetimine alternatif bir yönetim biçimini teşvik etme zamanının geldiği imasında bulunduğu sonucu çıkıyor.

"Barış Konseyi", "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi" ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nü içeren Gazze'nin geçiş dönemi yönetim yapıları, Beyaz Saray tarafından 16 Ocak'ta duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e Gazze Belgesi - Son Dakika

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