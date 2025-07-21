ABD'den Lübnan'a Hizbullah Önerisi - Son Dakika
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ABD'den Lübnan'a Hizbullah Önerisi

21.07.2025 11:44
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Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik yanıt aldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD önerisine yanıtı teslim aldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması konulu ABD önerisini görüşmek üzere üçüncü kez bir araya geldi.

Adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı siyasi bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, Barrack'ın19 Haziran'da sunduğu ABD önerisine Beyrut'un yanıtını Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan teslim aldığını belirtti.

Söz konusu öneri, Hizbullah"ın silahsızlandırılmasını ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içeriyor. Ancak Beyrut yönetimi, o dönemde ABD'nin önerilerini onaylayan bir açıklama yapmazken, bunun yerine "çözüm için bazı fikirler" sunulduğu kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X platformundan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD'li temsilci Thomas Barrack arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı sarayında başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.

ABD'li Temsilci Barrack, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesi sonrasında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya gelecek.

ABD'nin Hizbullah'ı silahsızlandırma önerisi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "The National" gazetesi ise, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, "Lübnan, Hizbullah'ın silahları meselesini ele almak zorunda aksi takdirde varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir." şeklindeki sözlerine yer vermişti.

"Bir yanda İsrail, diğer yanda İran var, şimdi ise Suriye çok hızlı bir şekilde kendini yeniden gösteriyor." diyen Barrack, Lübnan harekete geçmezse, egemenliğini kaybetme ve komşu ülkelerin müdahalesine açık hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, Lübnan, Suriye, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Lübnan'a Hizbullah Önerisi - Son Dakika

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