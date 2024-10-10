ABD'den Lübnan Uyarısı: Gazze Benzeri Durum Olmamalı - Son Dakika
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ABD'den Lübnan Uyarısı: Gazze Benzeri Durum Olmamalı

ABD, Netanyahu'nun tehditlerine karşın Lübnan'da Gazze benzeri bir duruma izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

10.10.2024 00:46
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun tehditvari konuşmalarının ardından, Lübnan'ın Gazze'ye benzer bir şeye dönüşmemesi konusunda uyarılara yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar ışığında gazetecilerin Lübnan'ın geleceğine dair sorularını cevaplandırdı.

Miller, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik tehditlerininin hatırlatılması üzerine, "Lübnan'daki durumun Gazze'deki duruma benzediğini göremeyiz ve görmemeliyiz. Bu elbette kabul edilemez." sözlerine yer verdi.

Bununla birlikte, Hizbullah'ın Lübnan yönetimi üzerinde kurduğu etkiye işaret eden Miller, İsrail, ABD veya bölgedeki diğer hiçbir ülkenin Lübnan halkına liderlerinin kim olduğunu "dikte etmemesi" gerektiğini söyledi.

Sözcü Miller, "Lübnan siyasi sisteminin bu çıkmazı aşabilmesini ve nihayetinde Hizbullah'ın Lübnan siyasetinde daha az bir güç haline gelecek kadar gerilemesini umuyoruz." diye ekledi.

Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Lübnan Uyarısı: Gazze Benzeri Durum Olmamalı - Son Dakika

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