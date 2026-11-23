ABD tarafından sınır dışı edilen 25 göçmen, Batı Afrika ülkesi Liberya'ya gönderildi.

Liberya Geri Gönderme, Yeniden Yerleştirme ve Entegrasyon Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD tarafından geri gönderilen, aralarında 2 kadının da bulunduğu 25 kişilik grubun ülkeye ulaştığı belirtildi.

Gruptaki kişilerin çoğunun Güney Amerika ülkelerinden geldiği aktarılan açıklamada, göçmenlerin uyruklarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tartışmalı göçmen politikaları kapsamında son 4 ayda Liberya'ya gönderilen göçmenlerin son grubunu oluşturan 25 kişinin gelişiyle ülkedeki süreç devam ediyor.

Liberya yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, bir yıl içerisinde 1200 kadar yabancı uyruklu kişiyi kabul edeceğini duyurmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul eden Afrika ülkeleri arasında Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Gana, Ruanda, Güney Sudan, Kamerun, Esvatini ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) de bulunuyor.