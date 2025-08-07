ABD'den Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Yeni Gümrük Vergileri

ABD\'den Yeni Gümrük Vergileri
07.08.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetimi, AB ve Türkiye'ye yönelik ürünlere ek yüzde 15 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Trump yönetiminin aldığı kararla, aralarında Avrupa Birliği ve Türkiye'nin bulunduğu ticari partnerlerden ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.ABD'nin, aralarında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bulunduğu dünya genelindeki yaklaşık 70 ticaret ortağı ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri Washington saatiyle bu gece yarısı itibarıyla (TSİ 07.00) yürürlüğe gidi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da "Gece yarısı oldu! ABD'ye milyarlarca dolar akacak, bunların çoğu ABD'yi yıllardır sömüren ve alay eden ülkelerden gelecek" ifadelerini kullandı.

Yeni ithalat vergileri kapsamında Türkiye, AB, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik olarak otomobiller dahil çoğu ürün için yüzde 15'lik ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu kapsamda, Türkiye'den ABD'ye giden ürünler yüzde 15 ek gümrük vergisine tabi olacak. Daha önce bu oran yüzde 10 düzeyindeydi.

Kanada'dan yapılan ithalata uygulanan vergi yüzde 25'ten 35'e çıkarılırken AB ülkeleri için geçen hafta varılan uzlaşmaya göre yüzde 15 oranı geçerli olacak.

Suriye'ye yüzde 41, İsviçre'ye yüzde 39

Suriye ve Irak gibi Türkiye'nin komşuları ise daha yüksek oranlarla karşı karşıya. Suriye'ye yüzde 41, Irak'a ise yüzde 35 ek gümrük vergisi uygulanacak. İsviçre'ye yüzde 39, Hindistan'a yüzde 25, Tayvan'a ise yüzde 20 oranında yeni vergiler getirilmiş durumda.

Çin ve Meksika gibi ülkelerle müzakereler ise sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı, uygulamanın bu yıl 200 ila 300 milyar dolar ek gelir sağlayacağını öngörüyor. ABD ile ticaret anlaşması imzalamamış diğer ticaret ortakları için ise yüzde 41'e varan gümrük vergileri getirilecek.

Öte yandan ABD'de enerji sektöründe Rusya ile iş yapan bazı ülkelere yönelik ilave yaptırımlar ve özel vergiler de hükümetin gündemde.

Trump, 2 Nisan'da dünya genelindeki ticaret ortaklarıyla yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getiren anlaşmalar yapılacağını açıklamış, ilgili başkanlık kararnamesini 31 Temmuz'da hafta imzalamıştı.

Trump, radikal gümrük politikasını, ABD için ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia ettiği ticaret açığıyla gerekçelendiriyor ve bu nedenle gümrük vergilerini haklı kılan ulusal bir olağanüstü hal olduğunu savunuyor. Trump'ın bu yaklaşımı hukuki açıdan da tartışmalı.

Uygulamanın 8 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu, ancak beklenenden bir gün önce gerçekleşti.

dpa/ TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:04:07. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Yeni Gümrük Vergileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.