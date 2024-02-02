ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avustralyalı mevkidaşıyla Gazze ve Yemen konularını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avutralyalı mevkidaşı Penny Wong ile telefon görüşmesi yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Blinken, hafta sonu Orta Doğu'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Wong ile yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu ele aldı.
Görüşmede ikili, Gazze'ye insani yardımların bir an önce ulaşmasının önemini vurguladı.
İki bakan, Gazze'deki sivillerin korunmasının yanı sıra İsrailli esirlerin bir an önce bırakılması gerektiğinin altını çizdi.
???????Görüşmede Blinken, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarına da dikkati çekti.
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